Accademia del Lusso Fashion Show 2017

Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, scende in passerella, con la sfilata 2017 dal titolo #YOUnique.

Il concept dello show, in linea con i macro trend emersi dal creative board di Accademia, è ispirato al tema del cambiamento in senso lato, inteso come ricerca di multifunzionalità, trasformabilità e eterogeneità espressiva. Tutti i capi si trasformanoi n altro: un nuovo abito, una borsa, un accessorio. Tutto è unico, tutto è mutevole.

Sono 28 i fashion designer partecipanti, provenienti dalle sedi di Accademia del Lusso di Milano, Roma, Palermo e Belgrado e precedentemente selezionati. Lo show si articola in due momenti distinti: una prima passerella ispirata al trend Re|think, ossia una situazione daily– con abiti dalla palette cromatica neutra come cipria, nude, sabbia e bianco latte , seguito dal momento della trasformazione live dei capi, ispirata al trend Re|mind.

Uno spaccato creativo multiforme, total rock, capace di tracciare dei nuovi confini estetici e concettuali del vivere quotidiano.