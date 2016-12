82^ edizione di theMICAM

theMICAM,la più grande fiera internazionale dedicata alle calzature, conclude l’edizione di settembre 2016 all’insegna della solidità, registrando44.668 presenze (+5,2), di cui 26.543 estere (+8,4%).

La manifestazione ha mostrato importanti segnali di crescita nonostante un complesso quadro economico del comparto calzaturiero.

"A partire da questa edizione, come richiesto dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), abbiamo adottato la rilevazione delle presenze attraverso un nuovo sistema di certificazione. theMICAM ha richiamato espositori e visitatori da tutti i Paesi, confermando di avere una capacità attrattiva unica e l’intatta credibilità di mostra leader mondiale per le calzature di qualità” dichiara la presidente di Assocalzaturifici Annarita Pilotti. "La fiera è viva e vitale, e il risultato, sopra le aspettative, ne è la risposta. Ciò è per noi motivo di grande soddisfazione. Purtroppo il mercato resta in sofferenza: la domanda interna continua a ridursi, ma l’aumento dei buyer italiani registrati fa sperare in un’inversione di tendenza. theMICAM riafferma a gran voce la sua centralità da un punto di vista di espansione e ricerca nei mercati esteri. Infatti se da un lato è buona la risposta dei Paesi europei, con la Germania in pole position che registra un aumento del 27%, le migliori performance arrivano dai Paesi asiatici con la Corea del Sud in crescita del 37% e della Cina con un +30%”.