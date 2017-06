40 ANNI DI SÌ SPOSAITALIA COLLEZIONI

Tagli che mixano sapientemente tradizione e ricerca. Cappelli sempre più di tendenza per gli outfit degli invitati. Dettagli che non passano inosservati. Sono solo alcuni dei nuovi trend che accolgono i visitatori professionali italiani e internazionali alla 40.a edizione di Sì Sposaitalia Collezioni , a Feramilanocity.

L’appuntamento più glamour della Milano Bridal Week si presenta all’anniversario in un allestimento rinnovato , con un nuovo light design che rende ancora più luminose le corsie e ricrea l’atmosfera delle strade del grande shopping . Viene data ancora più evidenza ai marchi grazie a un elemento cornice, fil rouge del percorso fino a Town In Flowers – l’area che mette sotto i riflettori i dettagli di stile dei designer di fama internazionale – per chiudere con la sala sfilate allestita all’interno del padiglione, un layout tra minimal e new romantic.

In crescita anche i numeri per un’edizione che quest’anno presenta oltre 200 collezioni dei più grandi maestri del bridal fashion italiani ed esteri. Tra i nuovi ingressi spiccano alcuni dei migliori brand italiani come Giuseppe Papini , innovazione contemporanea che incontra la tradizione sartoriale; Gai Mattiolo , icona dell’Italian fashion reinterpretata in chiave sposa; l’eleganza ispirata alla semplicità della natura di Iris Noble ; lo stile milanese mixato con il glam internazionale da Annagemma Milano ; il senso dell’alta moda tramandato da generazioni di Giada Curti .

E ancora, un altro emblema della moda italiana come Blumarine Sposa ; l’inconfondibile allure artigianale di Bellantuono Sartoria ; gli abiti-gioiello di Maison Signore ; Amelia Casablanca , dove la cura della modellistica incontra la cultura e lo stile; il fascino rétro-chic di Mariel .

Tra le new entry dei marchi internazionali si segnalano Jenny Packham , che nobilita in chiave wedding gli influssi più ready-to-wear; l’autenticità della real bride di Flora ; la couture senza tempo di Tony Ward ; Sophie et Voilà , l’atelier dell’immaginifica creativa spagnola Sofía Arribas. E ancora, Katya Katya Shehurina , interprete contemporanea delle suggestioni russe più vintage; Badgley Mischka , il maestro dall’inconfondibile tocco del colore e dell’accessorio; Atelier Emelia Paris , il savoir-vivre francese reinterpretato nelle collezioni sposa; Lambert Créations , costante evoluzione di uno storico nome della couture d’oltralpe.

Altra novità di quest’anno, accanto alle maison debuttano celebrity internazionali diventate autentici arbitri di stile come Randy Fenoli – un’ American story di successo, da un’infanzia difficile a mentore delle spose Vip – che presenta per la prima volta in Italia la sua prima collezione; ed Enzo Miccio , l’interprete contemporaneo del più classico galateo italico, che presenta in anteprima internazionale la sua ultima collezione.

Accanto ai nuovi nomi del bridal fashion saranno presenti come sempre, le firme più prestigiose del settore che costituiscono un punto di riferimento ineludibile per tutto il mercato.

Solo qui business e creatività , tradizione e nuove culture entrano in simbiosi con il clima unico al mondo della capitale fashion italiana, animato dalle tendenze più interessanti non solo negli abiti da sposa ‚ ma anche cerimonia uomo‚ donna‚ bambino e accessori : grazie ai suoi marchi, alle sfilate e agli eventi, Sì Sposaitalia Collezioni da oggi fino a lunedì mette per quattro giorni Milano al centro della scena bridal mondiale con la presenza di più di 8.000 importanti buyer italiani e internazionali .

Notevole l’investimento sul fronte internazionale che, anche grazie all’expertise di ITA – Italian Trade Agency , porterà in fiera delegazioni di buyer stranieri provenienti da: Arabia Saudita, Australia, Belgio, Cina, Dubai, Giappone, Hong Kong, Kazakistan, Kuwait, Iran, Libano, Olanda, Russia, Singapore, Sud Africa, Turchia, Ucraina e Usa . Ai buyer invitati si aggiungeranno, come sempre, i compratori e decisori aziendali italiani ed esteri presenti spontaneamente come visitatori professionali.

Tra i molti eventi del palinsesto si segnala la prima edizione degli Elle International Bridal Awards realizzati in collaborazione esclusiva con Elle, il network internazionale di edizioni femminili più diffuso, che da trent’anni parla di moda, di bellezza, di lifestyle alle donne di tutto il mondo.