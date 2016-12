32^ Rassegna di Moda sotto le Stelle

Novità di questa edizione è la maggiore attenzione alla formazione, considerata come il mezzo per favorire e sostenere i giovani talenti. La serata, infatti, è l’occasione per gli studenti più meritevoli degli Istituti Professionali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, di vedere i propri outfit migliori sfilare insieme ai brand più noti.

Durante il defilé, inoltre, non sono mancati i momenti dedicati alla musica, alla danza e all’intrattenimento, perché in fondo la moda è anche questo: l’arte celebrata in tutte le sue forme ed esaltata come strumento di comunicazione capace di rilanciare un settore che sta vivendo un momento particolare ma che ha tutte le possibilità di ricollocarsi nel panorama nazionale e internazionale.