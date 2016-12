La collezione Primavera - Estate 2015 di Vic Matiè

09:00 - Una serata “Ordinary-extraordinary” a Milano per la presentazione della collezione Primavera/Estate 2015 di Vic Matiè. L’ordinario diventa straordinario, in questo nuovo modo di concepire e interpretare la moda. Una collezione di accessori preziosi e raffinati, che guardano all’active wear pur rimanendo sempre molto ricercati. E così fondi in gomma flat incontrano pelli microforate e tomaie stringate. Le linee essenziali e pulite, i dettagli assolutamente rock, come le fibbie inserite sottopelle e le maxiplacche di metallo spazzolato, e i tacchi architettonici in metallo piegato a mano, arricchiscono questa collezione di accessori super preziosi, perfetti non solo per essere guardati, ma anche per essere vissuti appieno .

L'estate 2015 di Vic Matiè Federica Pellegrini e Filippo Magnini alla presentazione. embed video