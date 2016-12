La collezione Primavera - Estate 2015 di Tommy Hilfiger

09:00 -

Nella sua collezione Spring Summer 2015, Tommy Hilfiger celebra il suo eterno amore per il rock-n-roll ispirandosi alla tipica ragazza da music festival. Il look ripercorre, con un tocco glamour, lo stile vintage-rock delle sue icone musicali preferite di fine anni 60' e inizi anni 70'. Inspirata agli anni d'oro del rock, la sua collezione racconta le giovani amanti della musica d'oggi, in tutta la loro spontaneità, freschezza ed energia.

La collezione da risalto alla tipica palette di colori Tommy, proponendo un mix originale di tonalità più scure, profonde, arricchite da tocchi metallici. T-shirt dal sapore rock, abbellite da eclettici bottoni vintage, giacche con dettagli in broccato e pantaloni a zampa d'elefante evocano lo stile rock-and-roll di King's Road. L'abbigliamento in stile militare degli anni 60 ritorna in tutta la collezione, così come i riferimenti allo stile teatrale Sergent Pepper. I capi piu’ classici di Tommy si arricchiscono di un twist piu' rock - la t-shirt bretone a righe e' rifinita con decorazioni dorate ed è proposta in jersey di seta leggero, mentre i jeans e le giacche in denim ispirate a pezzi d'archivio degli anni 70 sono reinterpretate in un patchwork di denim differenti. Una serie di vestiti in chiffon di seta lavata semitrasparente, stampati con grafiche tattoo realizzate da Fernando Lions, rimandano all'arte psichedelica di quel periodo. Una pioggia di stelle anima la collezione proponendo su gonne in camoscio e vestiti nella classica forma A-line, decorazioni ispirate alle stelle tattoo dipinte a mano nella body art. Alcuni capi facili da indossare aggiungono un tocco rilassato al look: sciarpe lavorate a maglia extra-long, maglioni a righe, gilet in eco pelliccia leggera accompagnati a vestiti lunghi fino alle caviglie. Le silhouette senza tempo di Tommy, cosi come i capi più eleganti, sono immersi in una vivace atmosfera rock-and-roll: è l'unione delle due passioni che da sempre sono le maggiori fonti di ispirazione di Tommy.