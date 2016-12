La collezione Primavera - Estate 2015 di Philipp Plein

09:00 - Abyss apocalypse. Letteralmente. Per la nuova collezione Primavera Estate 2015, Philipp Plein si ispira all'oceano, alle sue barriere coralline e ai suoi abissi. Uno show sottomarino , tra proiezioni in 3d e modelle mozzafiato. Nel finale magnifiche proiezioni digitali hanno dato vita a stampe in 3D sugli abiti di 20 ballerine in un outfit total white. Subito dopo un affollatissimo afterparty che ha visto protagonista il rapper britannico Tinie Tempah e la sua live perfomance.

Rosso, blu e bianco, ovvero i colori classici delle marine, sono il punto di partenza. Righe e bande orizzontali illuminano abiti ampi, dalla linea anni Cinquanta. Pavé di borchie, scritte vintage e intrecci fatti a mano arricchiscono l´insieme. Toni accesi e abbaglianti delle barriere coralline forniscono sfumature color-block in una riedizione innovativa dei pezzi iconici di Philipp Plein. Nero e creature degli abissi danno atmosfere dark con abiti lunghi di pizzo in black&white, effetti lucidi, tessuti liquidi e scheletri degli abitanti delle profondità.



"In un momento di virtualita´, la moda deve parlare un linguaggio iper reale, spettacolare e travolgente. Per questo, ho voluto uno show visionario. E per questo ho chiesto al fotografo Steven Klein di ritrarlo live: per catturarne il momento. È un carpe diem, un modo per fermare la bellezza." Parola di Philipp Plein.