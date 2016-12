La collezione Primavera - Estate 2015 di Clips

09:00 - Eclettica, sempre attenta alla qualità e alla tradizione del made in Italy, questa è la donna Clips per l’estate 2015. La sua passione sono gli abiti da sera dai decori importanti, sdrammatizzati con gli accessori per il daywear. E così tutti i capi si arricchiscono di decorazioni preziose, che li rendono unici e assolutamente glam. Ecco allora il classico bomber in pelle che rivive in chiave femminile e chic, grazie a quei ricami raffinati così iconici della maison.

In passerella si alternano abiti grafici in black & white spezzati da elementi super colorati: outfit perfetti per un’estate allegra e super fashion.