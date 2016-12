La collezione Primavera - Estate 2015 di Byblos Milano

09:00 - Manuel Facchini, che da sempre guarda al futuro, per l’estate 2015 porta in passerella una collezione che attraversa le dimensioni differenti, apparentemente opposte, dei corpi celesti. E’ una donna contemporanea, femminile, che ama le linee asciutte, “giochi di volumi” e colori ricercati. I materiali pregiati vengono lavorati con tecniche innovative che regalano effetti tridimensionali di grande impatto – lo scuba si mixa agli jacquard, mentre la pelle, grande protagonista, viene laserata: il risultato sono pattern dal forte sapore etnico. Must have della stagione sono sicuramente i mini abiti spezzati in vita oppure plissettati con geometrie tribali. Una collezione poetica, innovativa ed estremamente cool. Un guardaroba perfetto per la prossima estate.