La collezione Primavera - Estate 2015 di Angelo Marani

09:00 - Preziosa, colorata e super intarsiata: la collezione disegnata da Angelo Marani per l’estate 2015 è tutto questo e molto di più. In passerella sfilano linee asciutte, richiami al guardaroba maschile e patchwork di pellicce, in un continuo gioco di richiami all’arte astratta di Luigi Veronesi. Corpetti e gilet lunghi fino al ginocchio si alternano a giubbotti over, assolutamente femminili. Ma sono i colori i veri protagonisti: giallo, arancio, blu, marrone, fucsia, insomma tutti i colori dell’arcobaleno invadono questa passerella, rendendola una delle più colorate del panorama milanese. Un inno all’allegria e al saper fare italiano.