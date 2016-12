La collezione Primavera - Estate 2015 di Alberta Ferretti

09:00 - Alberta Ferretti dedica la collezione alle donne con forte personalità: libere, reali, di oggi. Nella collezione si inspira quell’aria femminile, leggera, sensuale con il color nude, protagonista assoluto. Ogni vestito è una creazione a sé, percepito come un gioco poetico e di grande seduzione. Forme e volumi morbidi, che disegnano la silhouette in un inno alla più impalpabile leggerezza. Lavorazioni importanti, effetti 3D, e dettagli floreali arricchiscono questa collezione, in un continuo vedo non vedo: elegante, candida e gentile. Questa è la donna per la prossima estate disegnata da Alberta Ferretti.