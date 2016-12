L’estate 2015 di Diane von Furstenberg

09:00 -

Come il sole brillante della Costa Azzurra, la donna DVF Primavera/Estate 2015 illumina il suo giorno indossando un wrap dress in cotone vichy la cui gonna in chiffon è accarezzata da una leggera brezza marina. Un gioco di chiaroscuro in bianco e nero è l’inizio di un crescendo di stampe e colori, in una danza verso il mare, una nostalgica joie de vivre. Fluttua dal giorno alla notte con abiti prendisole, giacche e shorts in jersey piqué abbinati a borse dalle grafiche geometriche. Micro-top fioriscono su gonne a ruota in popeline, mentre stampe Toile de Jouy appaiono sulle sete in vibranti rosa e verde. Ispirandosi ai dipinti di Picasso e Matisse, i suoi abiti, come collage floreali, evocano l’arte del buon vivere di cui è maestra.



All’ombra di un portico circondato da bougainvillae, i suoi sogni e le sue fantasie viaggiano nell’azzurro del mare, nel rosso dei coralli e nel giallo dei limoni, giocando con il cielo del pomeriggio come una nuvola di abiti in chiffon e jersey.





E per la sera la donna DVF indossa uno chemisier ricamato o un corsetto in tulle stretch, mescolandosi con le luci scintillanti della notte. Ammiccando e sorridendo alla luna volge lo sguardo verso una nuova avventura.