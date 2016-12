L'estate 2015 di Custo Barcelona

09:00 - Aperture geometriche, messe strategicamente sui lati, le spalle e davanti, creando effetti ottici che lasciano intravedere la silhouette, la pelle. E’ un gioco di sottili trasparenze, tagli e intarsi che lasciano “indovinare” la pelle.





Si cerca di immaginare ciò che di solito non si lascia vedere. Un’ode alla sensualità che permette di scoprire il lato più dolce e femminile della donna Custo Barcelona, giocando principalmente sulle aperture e gli intarsi geometrici come pizzi, guipure o la broderie anglaise.







I colori della collezione evocano sapori dolci e rinfrescanti come la menta, la crema e il lampone, l’albicocca, il limone o la prugna. Altri colori prendono spunto da sensazioni come la brezza marina sulla pelle, o l’emozione di un’alba.







Tutti contribuiscono a creare un’atmosfera dolce di sentimenti a fior di pelle.

Senza perdere di vista il suo DNA, Custo Barcelona presenta look avvolti da reti a maglie sferiche d’oro, pizzi, aperture arrotondate e trasparenze a effetto specchio, con applicazioni di texture più consistenti.







Predominano i minidress di taglio babydoll geometrici, i minicappotti e i corpetti. Le microgonne e gli shorts in pizzo, scivolati sui fianchi, a taglio svasato. Le guipure in seta stampata effetto pitone, come i pantaloni larghi e diritti. Si abbinano a felpe intarsiate in pizzo sempre guipure a motivi grafici e ondeggiante, con dettagli e rifinìture geometriche. Oppure a top a fascia molto minimal.







Il beachwear d’ispirazione sport e dai materiali sperimentali, viene presentato come nuova alternativa all’ outwear e chiamato street underwear.







Per l’uomo, invece, ecco un casual chic rilassato e libero che vede protagonisti pantaloni baggy in maglia o tele leggere, giacche ultraleggere di foggia artigianale o in jacquard consistenti.