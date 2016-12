Vivienne Westwood : Save the Arctic!

11:48 -

L'Artico è uno degli ultimi luoghi incontaminati sulla Terra, habitat di più di quattro milioni di specie animali uniche, introvabili in ogni altro luogo del Pianeta. Greenpeace sta lavorando per garantire che questa preziosa regione venga protetta per le generazioni a venire.



Proprio per questo motivo, Vivienne Westwood, una delle stiliste più impegnate da sempre nella salvaguardia dell’ambiente, ha realizzato il logo ‘Save the Arctic’, a supporto dell’omonima campagna di Greenpeace, lanciata durante l’ultima sfilata Vivienne Westwood Gold Label SS14.



Testimonial per la campagna di Greenpeace sono George Clooney, Chris Martin, Terry Jones dei Monty Phytons e Terry Gilliam, le modelle madre e figlia Jerry Hall e Georgia May Jagger, Paloma Faith e l’attrice Saffron Burrows; le immagini sono state scattate dal pluripremiato fotografo di celebrity Andy Gotts MBE.



“La gente vuole supportare Vivienne Westwood” ha dichiarato Andy Gotts. “Lei è così appassionata. Le persone la considerano veramente speciale, per questo sono incentivate a lottare per le sue cause”. Vivienne Westwood incontrò Andy Gotts durante un charity shoot per Elton John dove lui si offrì di aiutarla per i ritratti della sua campagna per Greenpeace.



“Andy è popolare fra le celebrity per la sua capacità di far loro vivere una piacevole esperienza. Ho contato molto sulla adesione di Jerry Hall e Georgia May a questo progetto”ha dichiarato Vivienne Westwood. Il logo stampato sulla t-shirt, un Pianeta Terra a forma di cuore, è stato scelto per la sua chiarezza e semplicità.

“Le celebrity sono la chiave per veicolare in modo efficace un messaggio. L’opinione pubblica è molto ricettiva nei confronti delle celebrità”. Parola di Vivienne Westwood.