Vivienne Westwood Gold Label

10:10 -

E’ un mix di suggestioni quello che porta in passerella Vivienne Westwood per l’inverno 2014/15.



E’ forte l’influenza couture, che viene direttamente dal lavoro di Charles Frederick Worth, il primo stilista della storia, colui che “firmò” per primo le sue creazioni.



Ma il viaggio di Vivienne Westwood non si ferma certo qui: molti i richiami alla cultura peruviana, frutto di un viaggio intrapreso con il marito Andreas sulle Ande, come sono svariati gli appelli a salvare la foresta pluviale ( una delle principali cause per cui la stilista inglese combatte da diversi anni), mentre una sensualità stravagante infiamma la passerella.

Ed ecco allora trasparenze e rigore, alta sartorialità e urban style convivere, come solo la mano sapiente di Vivienne Westwood sa fare.