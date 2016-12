Viktor & Rolf Haute Couture

08:30 - Non modelle, ma ballerine. Non una semplice sfilata, ma una vera e propria performance. Per la loro seconda volta sul palco dell’Alta Moda parigina, il duo di designer Viktor & Rolf, ha giocato la carta della grazia e della delicatezza. Si alza il sipario ed entra in scena il Balletto Nazionale olandese: capelli davanti al volto fino ad oscurarne il candido pallore, abiti come fossero una seconda pelle e ai piedi le scarpette con la punta di gesso, simbolo del balletto classico. Così, in punta di piedi, le danseuses presentano una collezione minimale e ad effetto nude. I capi, in seta come in latex, si trasformano in tele su cui dipingere spettacolari effetti trompe d’oeil. Fiocchi, nastri, ruches, uccellini cartoon e farfalle si confondono tra la pelle e i tessuti. E’ il trionfo del rosa, in tutte le sue sfaccettature.