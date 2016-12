Vic Matiè: il perfetto equilbrio dell'eleganza

09:43 - Bellezza e talento si fondono dando vita a una collezione di scarpe e borse tutte Made in Italy.



Lo stile armonico che unisce elementi in apparenza contrastanti caratterizza ogni creazione in cui fanno capolino elementi in acciaio saldato e forgiato a mano che si mescolano con materie delicate e morbide come il cavallino o il nabuk.



La gomma delle suole a carrarmato si accosta a tacchi a sigaretta, come il cuoio grezzo coesiste pacificamente con vero coccodrillo e vitello lucido.



I colori sono scuri, dal nero, al rosso vivido, dal cuoio bruciato e arancio al tortora e al cipria.

Una collezione con tocchi di classicità ma proiettata al futuro con i suoi mix stravaganti ma sempre azzeccati.