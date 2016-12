10:00 - All’Hotel de Milan è di scena l’eleganza raffinata di VDP Via Delle Perle. Capelli perfettamente raccolti in uno chignon, eyeliner nero e un’allure aristocratica. Come vere regine, le modelle sfilano su una lucente scalinata, simbolo della crescita che sta vivendo il brand negli ultimi anni. Via Delle Perle sta infatti puntando sempre di più sull’internazionalizzazione. Ed ecco che tra le bellezze spuntano tre super top dagli occhi a mandorla, Xiao, Lydia Wei e Li Bing, sintomo di un’apertura verso il mondo orientale. Avvolgenti pellicce con rose ad intarsio, sofisticati dresses in pizzo e colli importanti per una donna che punta su una femminilità slim e glamour. E se di giorno sceglie uno stile british, più casual, per la sera strizza l’occhio ad una sensualità d’alta classe. Tra un red passion e un noir decisamente più intrigante, Via Delle Perle porta in scena il suo inverno trés chic.