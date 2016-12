Una nuova Maria Antonietta per Byblos Milano

09:00 - Antica austerità vs moderna seduzione. La donna pensata da Manuel Facchini per Byblos Milano sembra la rivisitazione in chiave futuristica dello stile di Maria Antonietta fatto di bustini e crinoline. Scendono così in passerella donne vittoriane strette nei lori mini abiti in seta con inserti di pelle, strizzati nel punto vinta come a valorizzare una femminilità che attinge dall’architettura contemporanea. Largo spazio ad armature super fashion che riassumono un microcosmo fatto di geometrie nette in contrasto con le linee morbide delle maniche a sbuffo. E’ la guerra dei contrasti dove una biker jacket in pelle neoprenata si incontra e si scontra con l’eleganza di un tempo fatta di corsetti e gown da sera dai ricami preziosi ed eccentrici. Sfila un iperspazio cosmico fatto di black and white, unito al rosso, al blu elettrico e all’oro pallido. Per un défilé che sperimenta uno stile retrò in chiave girlish.