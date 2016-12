Una nuova boutique per Roberto Cavalli

11:00 - Roberto Cavalli sceglie Milano e via Montenapoleone per aprire la sua più grande boutique nel mondo.



“Un grande negozio in Via Montenapoleone, dove presentare le mie creazioni e dove dare la possibilità alle mie clienti più affezionate di trovare degli abiti unici e realizzati su misura per loro è sempre stato il sogno della mia vita … da ragazzo passeggiavo in questa via, guardando i grandi marchi del lusso e della moda e immaginavo un giorno di vedere il mio nome su una di quelle porte”. Parola di Roberto Cavalli.



In occasione dell’apertura della boutique, che avverrà il 22 Febbraio, in occasione di Milano Moda Donna, di speciale non solo le linee in limited edition, ma soprattutto la giornata di glamorous backstage, che Roberto Cavalli offre alle sue clienti e amiche. Saranno in 30 a essere invitate a seguire lo stilista durante prove e preparativi, per vivere la sfilata da dietro le quinte, partecipando anche con emozioni e commenti. Il lusso dell’esperienza, di una giornata diversa, da addetta ai lavori. Per entrare nel vivo del glamour, e non solo indossarlo.

Eleganza moderna e Cavalli-glamour nello spazio affacciato anche sulla storica Via Bagutta, per rappresentare a Milano e al meglio, il nuovo concetto di ‘Global Fashion Store’ della Maison.

Cinque livelli collegati tra loro da una scala, i gradini sono in madreperla, la sua presenza - leggera e sinuosa - sfila come fil-rouge architettonico e taglia di riflessi l’intero edificio. Come il videowall digitale -alto 15 metri- anche lui presente in ogni piano.

Uno spazio per riunire tutte le collezioni Roberto Cavalli, come già nelle principali città del mondo.

Al 2° piano, un tributo alla tradizione sartoriale fiorentina: abiti su misura, unici sia in termine di stile che di taglia, per le clienti più esigenti. Le sarte couturier della Maison seguiranno ogni singola fase di realizzazione del capo, fino alla consegna finale.

Un intero piano, invece, è stato dedicato esclusivamente alla collezione Roberto Cavalli Home: uno showroom di 300 metri quadri, illuminato da un giardino esterno dove sono esposti oggetti unici del lifestyle della Maison.



Ma le sorprese non finiscono qui: in occasione dell’ apertura, Roberto Cavalli ha creato una collezione di abbigliamento e accessori per donna, in vendita esclusivamente nella nuova boutique di Milano. Il tema: l’iconica stampa ‘leopardata’ della Maison.

Pezzi unici preziosissimi, caratterizzati da raffinate lavorazioni.

Sono i modelli di ‘Hera’. Borse in pelle laminata color oro e visone color cipria, in pelle laminata color argento e applicazioni gioiello, in pelle di pitone laminata argento con pavè di Swarovski sulla tracolla e in pelle di caimano con polvere di diamanti di 3.0 ct.

Per l’occasione anche il flacone della fragranza Roberto Cavalli ‘Nero Assoluto’ diventa una Exclusive Edition e si trasforma in un vero e proprio gioiello luminoso grazie all’applicazione, realizzata a mano, di 2.500 cristalli Swarovski di colore oro e nero che rivestono interamente la superficie della boccetta.

E allora, tutti pronti per immergersi nel mondo glamour e frizzante di Roberto Cavalli?