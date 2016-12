18:03 - Quarta edizione per The Vogue Talents Corner.com, il progetto-evento ideato da Vogue Italia in collaborazione con thecorner.com con lo scopo di promuovere la creatività di 11 talentuosi giovani designer provenienti da tutto il mondo. Nelle sale di Palazzo Morando, proprio nel cuore del quadrilatero della moda milanese, ecco presentata una selezione di capi di abbigliamento, accessori e bijoux dall’originale cifra stilistica. Il progetto si conferma ancora una volta come un’ottima vetrina per questi creativi emergenti, che grazie ai nuovi tablet di ultima generazione hanno offerto agli ospiti anche la possibilità di acquistare in esclusiva su thecorner.com le loro creazioni primavera estate. Un evento unico nel suo genere, in grado di coniugare il talento artistico, l’internazionalità di visioni e culture diverse così tra loro e un’apertura all’innovazione tecnologica propria anche della nuova era del fashion.