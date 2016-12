Temporary Museum for Design

11:00 -

Sesta edizione per il Temporary Museum For New Design, l’esclusiva manifestazione dedicata al meglio del design internazionale che da diversi anni anima il Superstudio Più, centro di sperimentazione culturale ed artistica, sede di numerosi eventi innovativi nati con lo scopo di valorizzare le eccellenze contemporanee in fatto di moda, arte, design, fooding e tanto altro ancora.



Qui, durante la Design Week, il business incontra la cultura, l’innovazione abbraccia la tradizione e la natura si fonde con la tecnologia.

Non una fiera qualunque, ma un vero e proprio museo per dare spazio e voce ai migliori progetti di nomi più o meno affermati, che, all’interno di un percorso espositivo ricco di contaminazioni espressive in ogni angolo, racconta le visioni degli artisti di oggi e detta le tendenze del domani. “The world is here, the future is now” è il tema dell’area museum, multisensoriale e all’avanguardia. Modernità e rispetto per l’ambiente che si riassumono anche nel Superortopiù, un grande orto urbano ad alta quota, un’installazione che unisce ecologia, architettura e design. E ancora la 3D Printer Exhibition, un’occasione unica per vedere in azione le stampanti del futuro, l'eBay Dome, la sitting-art di Porcelanosa, i videomapping, le performance per una nuova idea di museo di successo.