Stella McCartney: Into The Forest

12:00 - Sempre più convinta, la designer Stella McCartney continua la sua battaglia per una moda che rispetti la natura. Dopo il lancio della nuova collezione di jeans made in Italy che sta già impazzendo tra le fashioniste dall’animo più eco, ecco un evento perfettamente studiato in chiave green, farsi spazio nella frenetica Design Week di Milano. Siamo nello spazio Setmani di via Forcella, straordinario esempio di riqualificazione urbana dove ha sede lo showroom della designer. Qui protagonista è l'installazione Into the Forest, una foresta di bambù misteriosa, che cela un segreto, una controtendenza, quella dell’autoproduzione. “Oggi si tende più a guardare ciò che non va, piuttosto che ciò che di positivo sta crescendo. Nel design l’autoproduzione rappresenta proprio questo: una foresta silenziosa che sta crescendo e cela talento. Ma bisogna entrarvi per scoprirlo!”. Un mondo da esplorare, un percorso espositivo realizzato attraverso centinaia di canne di baboo, materiale iper utilizzato per le costruzioni nei paesi emergenti, ma soprattutto simbolo di eco sostenibilità, proprio come Stella insegna.