Sfilata Krizia collezione Primavera/Estate 2014 Jo Squillo intervista Anna Tatangelo

Nuovo bon ton per la maison di Mariuccia Mandelli, in una collezione all’insegna della sperimentazione e del gusto.



Le stampe animalier tanto care a Krizia sono geometrizzate, astratte e si colorano di blu, le lavorazioni in 3D regalano particolari effetti ottici ai tessuti.



Le linee sono affusolate per gli abiti in lungo e longuette, mentre per gli outfit più easy sono morbide e comode, per una silhouette sempre impeccabile.



Ricami, paillettes, trasparenze e trafori per una donna sofisticata che si reinventa in nuove forme, si racconta attraverso la leggerezza e la preziosità dell’organza giapponese, della seta e lo chiffon, si presenta colorata di tinte decise, dal bianco ultra candido all’intensità del blu elettrico.

Un bon ton rielaborato in chiave moderna ma che mantiene sempre la sua eleganza e classe.