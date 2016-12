14:07 - Innovazione. Un termine che nella moda si traduce sempre più nel connubio tra estetica e comfort, tra gusto stilistico e ricerca industriale. Su questa scia si sviluppa la nuova collezione Sarah Borghi Hosiery, il brand che scavalca la classica idea di calza trasformandola in un accessorio indispensabile e versatile per completare il look. Grazie alla collaborazione con Lycra®, sempre in prima fila nella tecnologia delle fibre tessili, i collant non solo divengono una comodissima seconda pelle, ma si arricchiscono di colori e geometrie per i palati di tutte le fashioniste!

