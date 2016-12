Roberto Cavalli: sensualità anni '20

08:00 - Ancora una volta Roberto Cavalli ha saputo distinguersi per spettacolarità e genio creativo. Rullo di tamburi, calare di luci e ecco che prende il via una sfilata che definire faraonica parrebbe addirittura riduttivo. Sfacciatamente femminili, le donne pensate da Roberto Cavalli per il prossimo autunno inverno, marciano con fierezza in questa immaginaria fontana infuocata. Ad aprire lo show stole, colli di pelliccia, le immancabili stampe animalier e capi in rettile nelle tonalità dei grigi. Questo colore lascia poi spazio al bianco, al nero fino ad un finale fiammeggiante che ruba al fuoco in scena il motivo per abiti e pellicce dall’animo sensuale e graffiante. Look dopo look, sulla passerella milanese sfila uno spirito wild and chic. L’assoluta contemporaneità della maison incontra la sofisticatezza degli anni Venti, tra cascate di paillettes scintillanti e abiti in stile cabaret, sfrangiati sotto il ginocchio. “Volevo tornare a far rivivere l’energia, la grinta e la sensualità della donna Cavalli”.Questo il desiderio, decisamente soddisfatto, dello stilista fiorentino.