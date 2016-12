Quattro Stagioni di Bormioli Rocco

12:52 -

Chi non si è mai imbattuto, frugando nella dispensa della mamma o della nonna, in una marmellata o un sugo conservati in un vasetto Quattro Stagioni Bormioli? Da sempre contenitori di gusto, questi semplici barattoli prodotti dalla storica azienda vetraria Bormioli Rocco, si aprono oggi a nuovi utilizzi che mettono in gioco la creatività di tutti.



Mentre a New York e Shangai esplode la tendenza del “drinking-in-a-jar”, letteralmente “bere nel barattolo”, per cui i cocktails vengono gustati nei Quattro Stagioni, chef, designer, interior decorator ne sperimentano i nuovi orizzonti, trasformandoli in vasi di fiori e piante per un “orto urbano”, idee regalo, oggetti coloratissimi dagli usi più vari: lampade country, segnaposto, centrotavola.