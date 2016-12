PURO e Happiness a Pitti Immagine

12:21 -

PURO, azienda specializzata nella produzione di accessori per il mercato della telefonia mobile e dell’elettronica di consumo, presenta a Pitti Immagine Uomo, per la seconda stagione consecutiva, le cover prodotte per il brand Happiness. La ricerca dei materiali di altissima qualità – grazie ai quali garantisce ai device tecnologici una protezione sempre impeccabile – si unisce al design creativo di Happiness, per rivoluzionare completamente la gamma di accessori PURO.



A Pitti Immagine Uomo, presso lo stand di Happiness, viene presentata una collezione di cover caratterizzata dalle originalissime grafiche e dagli slogan ironici e irriverenti delle t-shirt del brand italiano, con un particolare focus sulle bandiere delle nazionalità che parteciperanno ai Mondiali di Calcio.



“Prosegue la nostra collaborazione con Happiness, noto brand della moda italiana ”, spiega Aurelio Goldoni, Presidente di PURO. “L’ingresso nella dimensione fashion consente a Puro di affermarsi, sempre di più, come punto riferimento ideale in grado di soddisfare le esigenze della clientela più di tendenza e, al tempo stesso, attenta al dettaglio e all’elettronica.”.