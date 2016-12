Prada: intrigante e misterioso

09:00 -

La passerella diventa il palcoscenico di uno spettacolo teatrale accompagnato da un’orchestra di fiati. L’ispirazione viene dagli spettacoli di Pina Bausch e dalle musiche di Kurt Weil, e accompagna questa collezione intrigante e un po’ misteriosa.



L’uomo Prada sfila insieme alla donna per dare una lettura più realista della moda, spiega Miuccia, in modo che nell’abbigliamento maschile ci sia più libertà.



Le giacche sono fluide, morbide, quasi impalpabili, i pantaloni hanno proporzioni volutamente sbagliate, i colletti delle camicie sono colorati, i gilet imbottiti con inserti di pelliccia; il tutto accompagnato da un’immancabile sciarpina a mo’ di cravatta che scende asimmetrica.