Patrick Cox e Yong Bae Seok per Geox

13:26 - Design, funzione e benessere. Il prossimo inverno firmato Geox è all’insegna di una comodità dalla forte estetica contemporanea. Pensando alle nuove protagoniste del modern living, sempre più esigenti ed extra dinamiche, ecco presentata la nuova collezione delle calzature che si confermano ancora una volta espressione di una moda che sperimenta tecnologie avanzate senza rinunciare alle visioni creative di grandi designer. Geox continua infatti la sua strada fatta di grandi collaborazioni. La prima porta il nome di Patrick Cox, che quest’anno festeggia il suo sesto compleanno con “la scarpa che respira” attraverso una capsule collection che intreccia sapientemente l’attitudine urban tanto sensibile al designer britannico con la funzionalità insita nel dna Geox. “Pop & Playful”, così Patrick riassume il concept della sua collezione divertente e naif, fatta di ballerine, booties e stringate in stile cartoon e da mocassini ispirati al tema “Back to School”. Altro sodalizio confermato quello con il designer sud-coreano Yong Bae Seox. Il risultato? Una linea esclusiva di travel & city bags dallo spirito ironico e super trendy grazie al nuovissimo pattern camotartan. E ancora cinque storie, colori ed esperienze per i nuovi capospalla urban e active, per un inverno davvero ricco di novità.