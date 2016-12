Nike e Vivienne Westwood per "We own the night"

11:46 -

Design e moda sono al centro della seconda edizione della We Own the Night, la 10 km femminile organizzata da Nike che il 30 maggio attraverserà il centro di Milano. Con questo spirito nasce la Race Bag per l’edizione 2014 - realizzata in collaborazione con Vivienne Westwood .



Il design dell’esclusiva Tote Bag si ispira ai colori della notte e celebra le runner quali moderne divinità greche. La bag è realizzata, inoltre, in un cotone ecologico, in accordo con l’attenzione che da sempre la stilista inglese dedicata al tema della sostenibilità.



“E’ per noi un onore creare questa bag per le donne, dee del quotidiano: un incentivo a uno stile di vita sano, fatto di movimento e alimentazione corretta, e allo stesso tempo all'insegna del divertimento " – ha detto Carlo D’Amario, amministratore delegato Vivienne Westwood.



L’appuntamento per tutte le runner è fissato per venerdì 30 maggio, in Piazza Gae Aulenti. Dalle 17.00 si alterneranno performance live e musica, con Tayone e Levante, mentre sul palco Federico Russo e Valentina Pegorer daranno la carica necessaria ad affrontare i 10km.



Tra le numerose runner ci saranno anche la cantante Emma Marrone e la conduttrice Fiammetta Cicogna, oltre alla maratoneta olimpica Valeria Straneo e alle atlete Anna Incerti e Veronica Inglese.

Quest’anno l’iscrizione alla We Own The Night avrà anche un risvolto benefico: Nike insieme all'organizzazione Women Win devolverà 5 euro di ciascuna iscrizione per sostenere il progetto Sport Zone di Comunità Nuova Onlus, che mira allo sviluppo della coesione sociale, del benessere e della salute dei cittadini nelle aree urbane coinvolte.