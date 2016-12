Nasce kartell.com il nuovo sito powered by YOOX Group

18:18 -

Nasce kartell.com, sito web completo che presenta l’azienda e i prodotti in modo trasversale, attraverso un approccio completamente inedito nel settore design: la ricchezza di contenuti, immagini e video consente di vivere una vera e propria experience a 360°. Il nuovo kartell.com oltre a raccontare gli eventi, le iniziative e i progetti dell’azienda, per la prima volta rende disponibili all’acquisto tutti i prodotti del catalogo. L’online store kartell.com da oggi è disponibile per tutti i paesi dell’Unione Europea, e verrà aperto, successivamente, in altri mercati internazionali.



Inoltre, in occasione del lancio su kartell.com si potrà acquistare in anteprima mondiale la collezione Precious Kartell, recentemente presentata al Salone del Mobile di Milano, una selezione di prodotti iconici: Componibili, Bourgie, Jelly, Dune, Stone, sospensione Bloom, Taj Mini in nuove, esclusive e brillanti finiture metal oro, bronzo, cromo e rame.





kartell.com è “Powered by YOOX Group”, il partner globale di Internet retail per i principali brand di moda & design.