Monuments Men di George Clooney

George Clooney ha da sempre una passione per l'arte classica , che traspare nella sua nuova “dramedy” sulla Seconda Guerra Mondiale , " Monuments Men ", in uscita proprio in questi giorni.



Clooney ha diretto , prodotto , co - scritto e recitato nel film , che si basa sulla storia vera di un gruppo di architetti, artisti, curatori e direttori di musei che sono stati inviati in Europa per evitare che i tesori d'arte venissero distrutti o saccheggiati dai nazisti . Il film mette in evidenza l'importanza di preservare i capolavori del mondo, anche rischiando la propria vita .



Ma, se George Clooney avesse avuto la possibilità di salvare solo un’opera artistica, quale avrebbe scelto ?



"Credo che , in tutta onestà , si dovrebbe salvare il film Batman e Robin ", ha scherzato alla premiere londinese di “Monuments Men". " Penso che sia una delle pellicole più importanti della storia del cinema, quindi ne vale proprio la pena.” Il riferimento al film del 1997 di Joel Schumacher stroncato completamente dalla critica, non passa di certo inosservato. Ma, battute a parte, ecco una risposta più seria: "Mi piacerebbe salvare il Lincoln Memorial a Washington, perché ha significato molto per me quando l’ho visto la prima volta ", ha detto Clooney . " Ma credo che tutti abbiano la loro opera d’arte da risparmiare. "



La co-star di Clooney , Bill Murray , è ugualmente patriottico ."Forse è perché sono un americano , ma credo che mi piacerebbe vedere la Statua della Libertà rimanere per sempre lì ", ha rivelato sul red carpet.



Un altro " Monument Man", John Goodman , ci ha invece rivelato una predilezione per l’arte pittorica. "Sono sempre stato un fan di Van Gogh , " ha detto. "Adoro la ' Notte stellata ', è la mia opera preferita in assoluto”.

E allora, appuntamento al cinema con George Clooney e i suoi “Monuments Men”.