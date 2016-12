Miss Grant: universo incantato e giocoso

09:00 -

Le mini sizes di Miss Grant sfilano sulle passerelle di Pitti Bimbo 78 con la collezione autunno-inverno 2014/15.



Una giostra, simbolo dell’infanzia, del gioco e della spensieratezza, fa da scenografia creando un’atmosfera fiabesca e magica.



Diverse collezioni, ad ogni giro in giostra un nuovo outfit, nuove ispirazioni, tutto all’insegna di uno stile easy-chic.



Le bimbe di Miss Grant Couture tornano agli anni 50-60 con look soft e raffinati in cui i giochi di volumi e tessuti danno vita a silhouette morbide e comode.



Il tartan e il ritorno al college dominano la collezione Lu:Lu che nei colori e nello stile è molto old school. La felpa dal tocco retrò, accoppiata al pizzo oppure fiammata, è la regina di questa passerella molto fantasiosa.



Per Miss Grant Easy&Chic il mood è elegante ma divertente e i capi sono portabili in qualsiasi situazione, dalla scuola al parco giochi. Paillettes, glitter, stampe maculate e jeans abbinati a capi più eleganti creano uno stile funny ma sempre raffinato.