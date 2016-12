Miroglio Piazza della Scala

13:00 - Grande opening in occasione della settimana del design milanese del nuovo concept store firmato Miroglio. La nuova boutique, situata nella prestigiosa Piazza della Scala, raccoglie tutti i marchi del gruppo, esibiti in una nuova formula che mette l’abito in primo piano all’interno di un contesto minimale e ultra moderno. Dettati dall’imperativo “Ti Vestebene”, i capi delle collezioni Elena Mirò e Caractère, continuano nella loro missione stilistica: valorizzare la donna e le sue forme. Ciliegina sulla torta di questo grande evento la presentazione dei special look disegnati da due stilisti italiani, noti nel mondo del fashion per il loro stile contemporaneo e raffinato: Massimo Giorgetti, per la linea tra righe, fiori e fantasie di Elena Mirò e Gabriele Colangelo, per quella sartoriale e minimale di Caractère. Una collaborazione che si preannuncia vincente e decisamente fashion.