Maurizio Braschi: un inno all'arte e al design

Una serata speciale quella di scena al prestigioso Hotel Principe di Savoia a Milano per la presentazione della collezione autunno inverno di Maurizio Braschi. Il famoso brand di pellicce nato nei primi anni Settanta e diventato nel corso del tempo un punto di riferimento per il mercato non solo italiano, ma anche internazionale, vanta capi che si contraddistinguono per la loro assoluta originalità e freschezza in fatto di creatività e design.



«Un po' futurista e un po' futuribile». La nuova collezione si ispira alla poetica di Fortunato Depero , pittore, scultore e pubblicitario italiano che ha rivoluzionato il modo di pensare e di rappresentare la realtà. A lui si deve l’ispirazione di una collezione che gioca con i volumi e le plasticità delle forme, sperimentando geometrie nuove e avanguardiste. Nascono così capi in visone, cavallino, cincillà e zibellino dallo stile unico. Per donne, ma anche uomini e bambini, dall’esprit contemporaneo, seppure senza tempo.