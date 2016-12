Maria Grazia Severi e Maria Grazia Cucinotta insieme per le donne

11:08 - Moda, cinema e solidarietà si incontrano a sostegno delle donne. Protagonisti sono Maria Grazia Severi, maison di pret a porter femminile, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e l’associazione Komen, onlus che opera dal 2000 nella lotta contro i tumori al seno. Da questo incontro nasce “24hours sweatshirt! By Maria Grazia Cucinotta”, una capsule collection tutta al femminile composta da 10 felpe daily use caratterizzate da un’eleganza così versatile da poter accompagnare una donna in ogni passo della sua giornata, 24 ore al giorno. I colori spaziano dal grigio al nero e sono impreziositi da tocchi oro e dettagli in pizzo. Lo sport wear si caratterizza così di elementi glamour e decisamente chic. Le forme sono over, pensate per offrire un comfort sotto ogni aspetto. “Da anni sostengo Komen e il suo impegno nella lotta contro una malattia che deve essere debellata: e farlo con un’iniziativa che unisce moda e impegno è sicuramente il modo migliore”, ha dichiarato Maria Grazia Cucinotta, da diverso tempo madrina delle diverse iniziative sul territorio italiano portate avanti dalla Komen. Oltre alla bella siciliana, a sostegno dell’ammirevole iniziativa anche Elisabetta Grecoraci, anch’essa in prima linea contro le patologie tumorali del seno, che affliggono quotidianamente moltissime donne.