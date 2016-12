Marc Jacobs Beauty by Sephora. La quintessenza della donna.

10:47 - Colori audaci, texture innovative e quell’ attenzione al dettaglio che da sempre caratterizza i big della moda internazionale. Ma questa volta a farla da protagonista non è una nuova collezione di abiti nata dall’impeto creativo di uno stilista, bensì il lancio della sua linea di cosmetici. Lui è Marc Jacobs, rivoluzionario designer statunitense che continua a stupire con le sue creazioni sofisticate e visionarie, la novità si chiama Marc Jacobs Beauty, ovvero una gamma completa di prodotti extra innovativi per il make up del viso, degli occhi, delle labbra e delle unghie. Il nero intenso del mascara e dell’eye liner si contrasta con gli smalti brillanti e coloratissimi, lipstick ad effetto volumizzante si accompagnano al balsamo labbra della linea Boy tested, Girl approved, pensata anche per lui. Sperimentazione creativa per una linea che ridefinisce il concetto di bellezza cercandola nell’imperfezione. “Sono attratto da ogni forma di imperfezione, dallo stile, dalla fiducia in se stessi e dal desiderio di sperimentare. Spesso la bellezza è qualcosa di inatteso, che ti sorprende”. Parola di Marc.