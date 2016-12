Ma cosa faresti se finisse il mondo?

09:00 - Nel 79 dC , la città di Pompei è stata sepolta da una catastrofica eruzione del vulcano Vesuvio . In sole 24 ore questo centro così vivace è stato cancellato da uno dei peggiori disastri naturali del mondo antico . Incredibilmente la città è rimasta intatta, ricoperta dalla cenere e dalla lava, fino ai giorni nostri.

Il regista amante dei film d’azione, Paul W.S. Anderson , marito di Milla Jovovich e regista della fortunata serie " Resident Evil ", ha ricreato quegli eventi nel suo nuovo film , " Pompei ", che racconta la storia eroica di Kit Harington , uno schiavo - gladiatore che si ritrova in una corsa contro il tempo, e contro la natura, per salvare il suo vero amore , interpretato da Emily Browning .



Alla domanda su cosa farebbe di fronte ad una vera apocalisse, Browning ci racconta che sarebbe più propenso a rimanere a fianco dei propri cari, piuttosto che cercare di fuggire .



"Lo so, è una risposta così noiosa, ma penso davvero che nei momenti più terrificanti si desideri soltanto rimanere il più possibile vicino alle persone che ami”, spiega. “So che non è una risposta divertente, ma è vera . Penso che se la fine del mondo stesse per accadere proprio adesso, probabilmente vorrei solo chiamare mia mamma , e dirle ' Grazie mamma . Grazie di tutto ' . Cos'altro si potrebbe fare ? "



Un suggerimento viene dal suo co-protagonista Adewale Akinnuoye - Agbaje , meglio conosciuto come il misterioso Mr. Eko della serie televisiva "Lost ". Lui avrebbe cercato di fuggire. "Certo che cercherei di sopravvivere . E’ un desiderio innato dell’uomo. Cercheri di vivere un giorno in più ", dice ridendo, "La vita è la cosa più preziosa che abbiamo in questo mondo . Anche un momento in più vale lo sforzo. Io mollerei tutto e tutti per cercare di sopravvivere. Questo sono io, io non sono come il mio personaggio, Atticus”



Ma se non ci fosse scampo ?



«Dopo averle provate tutte, se mi rendessi conto che non c’è via d’uscita, mi berrei del buon whisky, mi metterei vicino alla mia ragazza e direi una preghiera.”



" Voglio dire, se qualcuno mi dicesse: 'Questa è l'apocalisse e il mondo sta per finire”, non credo che mi metterei a combattere, no?, ma credo che sarei rassicurato dal fatto che almeno tutto si sta distruggendo con me!" riassume Browning .