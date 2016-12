Ma a Hollywood si gioca sporco?

09:00 -

I giocatori di " House of Cards " sono tornati per una nuova stagione ricca di intrighi, complotti e relazioni pericolose. Dopo una prima stagione che ha visto la vittoria di premi importanti, tra cui l’ambito Golden Globe a Robin Wright, l’ex moglie di Sean Penn, come miglior attrice di serie tv, ecco tornare sul piccolo schermo la storia dello spietato politico americano Frank Underwood.



Una vita fatta di giochi, talvolta sporchi.



Ma nella vita reale in protagonisti di House of Cards, Kevin Spacey e Robin Wright, a cosa preferiscono giocare?



"Ping pong e tennis! Tantissimo tennis e tantissimo ping pong! Ma adoro anche il canottaggio e il lancio del giavellotto!" dice Kevin Spacey .



La Wright ammette che lei ama rilassarsi facendo l'unica cosa che la maggior parte degli attori trovano stressante.



"Il mio gioco preferito? Girare per il mondo per fare promozione!” scherza Robin.



" Pensa, lei ama rispondere alle domande anche sui film in cui non recita!" sorride Spacey, confessando, tra l’altro, che spesso viene scambiato per altri attori.



"E’ vero, è successo che qualcuno si avvicinasse e mi dicesse: Caspita, sei stato davvero bravo', peccato che io in quel film non c’ero. Non sai quanti si congratulano con me per 'Le Iene '. E poi penso ' Ma chi pensano che io sia? Forse Steve Buscemi? O Harvey Keitel ? Oppure Tom Sizemore? Chi sono io? ' "



"Invece a me capita di essere confusa con Kate Winslet!" dice Wright ridendo . "' Sei stata una grande e ..congratulazioni per il tuo Academy Award . "



" House of Cards " è interpretato anche da Kate Mara, la sorella maggiore di Rooney Mara, l’androgina Lisbeth Salander di “Millennium – Uomini che odiano le donne”. Kate, che nella serie interpreta Zoe Barnes, una donna ambiziosa e determinata, ammette:



"Nella vita reale io gioco molto di meno con gli affari sporchi..”.



Preferisce infatti i giochi da tavolo. E li vince proprio tutti, a volte però solo grazie ad una buona dose di fortuna..

" La vigilia di Capodanno ho giocato a ' L’ho visto ', che è un gioco sui film che adoro – Sai io sono una grande appassionata di cinema, guardo davvero di tutto, ma ammetto di aver vinto quella partita perché la risposta alla domanda finale era su ‘Kevin Spacey’ beh, non potevo sbagliare, no?”.