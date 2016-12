Lo sportswear chic di Giambattista Valli

09:00 -

Eleganza e portabilità sono le parole d’ordine della collezione di Giambattista Valli.



Una collezione urbana e raffinata, moderna e lussuosa ispirata alle finissime porcellane di Capodimonte, Wedgewood, Sèvres e Meissen.



Esplode la mania della pelliccia che si insinua nelle gonne, nei cappotti, nei colletti per impreziosirli e dare quel tocco di istituzionalità.



Il black and white sono i colori protagonisti che lasciano poi spazio all’avorio, al rosso, al rosa e al verde acqua. Sui tessuti non mancano le stampe animalier, i motivi floreali, applicazioni in rilievo e trasparenze che rendono gli abiti sensuali e casual.

Le linee sinuose sottolineano dolcemente le forme femminili, i materiali cadono morbidi seguendo le curve del corpo, in una collezione originale e delicata, che fa sognare ad occhi aperti.