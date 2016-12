Leitmoticon Collection by Stroili

11:06 - Fabio Sasso e Juan Caro, i due fashion designer emiliani del brand emergente Leitmotiv hanno disegnato per Stroili la capsule collection più social della stagione.

E in più, a Milano, un grande evento per il lancio di questi coloratissimi gioielli in metallo placcato oro e smalto, dove protagoniste sono tante emoticon frizzanti. A indossarli, la bellissima Madalina Ghenea, special guest della serata, Paola Iezzi, super dj della serata e blogger del calibro di Veronica Ferraro - The Fashion Fruit e molte altre influencer e icone di stile.

Una collezione di simpatici accessori adatti proprio ad ogni mood!