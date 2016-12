Le tendenze dell'estate 2014: lo sport couture

09:00 -

Sport e couture sono l’accoppiata vincente di questa stagione di moda.



I capi sportivi si reinventano diventando protagonisti di uno sport wear chic e seducente.



Pantaloni della tuta in tessuti preziosi abbinati a scarpe col tacco tutt’altro che sportive, giacche da baseball riproposte in versione raffinata, felpe tempestate di strass o con ricami colorati appariscenti.



Il look è dinamico, energico e originale, per una donna che vuole sentirsi sempre in forma ma con eleganza.

Non più chiusi negli armadietti delle palestre, ora questi capi sfilano per l’alta moda dando un senso nuovo e fresco all’abbigliamento sportivo.