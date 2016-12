Le tendenze dell'estate 2014: le gonne

09:00 - Non esiste capo d'abbigliamento femminile che possa paragonarsi alla regina incontrastata del nostro stile, la gonna. Midi, mini, maxi. Longuette, a pantalone, a balze, svasata, destrutturata. Ce ne è davvero per tutti i gusti e per tutti i fisici! Sulle passerelle mondiali sfilano modelle come sirene, fasciate in gonne lunghe fino alle caviglie e si alternano a silhouette dall’allure giovane e cool.

Tante le proposte che esaltano la femminilità della donna: tagli strategici, spacchi vertiginosi, forme austere e fantasie ribelli, dall’alto tasso creativo.

La gonna non conosce regole ed è così che si sposa a top e camicette leggere e come a pull importanti senza dimenticarne il suo lato più sexy e glamour.