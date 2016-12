Le tendenze dell'estate 2014: i gioielli

09:00 - Vietato essere timidi! Soprattutto in fatto di bijoux! Ad insegnacelo sono le passerelle di tutto il mondo che vedono in questi piccoli oggetti di lusso il must have per un look da vera star. Che collane, bracciali ed orecchini si preparino a vivere una nuova era: quella dell’oversize! E’ il gioco dell’eccesso dove vince chi crea combinazioni di forme e colori davvero insolite! Perle che esplodono nel volume e diventano preziosi girocolli, frange e motivi siciliani che trovano spazio su mega orecchini multicolor o addirittura catene dorate che illuminano outfit audaci e very strong. Dal design assolutamente avanguardista, i bijoux della prossima stagione gridano la loro presenza e regalano un tocco di personalità li indossa, nessuno escluso!