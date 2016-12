Le tendenze dell'estate 2014: gli shorts

09:00 - Non esiste guardaroba estivo femminile che non sia costellato da una serie innumerevole di shorts. Nati negli anni ’70 in piena rivoluzione hippy, i cosiddetti “pantaloncini” continuano inarrestabili la loro corsa nella storia della moda mondiale distinguendosi per creatività e originalità. Abbandonata la sola accezione di hot pants, da sempre capaci di turbare gli animi più sensibili, gli shorts sperimentano forme e tessuti: eleganti per un cocktail party, dal taglio maschile per donne metropolitane, morbidi e casual per una gira fuori porta all’arrivo della bella stagione. Comodi ed estremamente sexy, gli shorts sono il gioco preferito degli stilisti che amano vestire le passerelle di una sensualità maliziosa e consapevole.