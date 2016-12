Le tendenze dell'estate 2014: gli abiti corti

09:00 - Cala il sipario su cappotti e pellicce e si alza su un’irrefrenabile voglia di freschezza e leggerezza. Si apre così la stagione del “vestitino”. Svariati modelli, un unico imperativo: gambe in bella vista! Sbarazzini, ricercati o austeri. Dalle linee rigorose e geometriche ai tagli indefiniti e ribelli. Le varianti dei vestiti corti sono davvero infinte. Perfetto per un giro in spiaggia, per un gelato con le amiche, per un cocktail al tramonto e persino di sera abbinato a tacchi vertiginosi e gioielli importanti. Il vestitino è il capo principe della bella stagione..che la collezione abbia inizio!