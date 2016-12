Le Silla: quando il cristallo si fa scarpa

12:38 - Grintose, elegantissime, e dal prossimo autunno- inverno dal design più geometrico, proprio come dettano le ultime tendenze in fatto di moda. La scarpa di cristallo per eccellenza, che porta il nome assolutamente Made in Italy di Le Silla, sperimenta nuove linee e forme. Ed è così che prismi e parallelepipedi prendono vita su semplici zeppe altissime rendendole ancora più preziose e seducenti. E proprio in virtù del fatto che è il dettaglio a fare la differenza, la nuova collezione gioca con zip, timide o esuberanti, le suole carrarmato tipiche di ankle boots in stile biker diventano totalmente assenti nelle raffinatissime decolté a tacco a spillo. Into the wild. Morbido pelo, pellami soffici, ma super resistenti, caratterizzano la linea più sporty , perfetta per una passeggiata in montagna, tanto quanto nel freddo inverno metropolitano. E ancora, scarpe stringate dal mood più androgino, sneakers che osano con accattivanti stampe maculate e persino moonboot che accolgono una pioggia di Swarovski per chi vuole sentirsi extra chic anche ad alta quota.