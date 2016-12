Lacoste: un inverno all'insegna dello sporty chic

17:00 - L’inverno pensato da Felipe Oliveira Baptista, direttore creativo di Lacoste, è all’insegna della continuità di quello stile forte di una storia che dura da più di 80 anni. Scende in passerella una collezione casual, la cui ispirazione trae origine in un viaggio a Chantaco, città francese dei Paesi Baschi tanto cara a René e a Simone Lacoste per la sua animata vita da golf club. Sfilano capi da everydaylife, decisamente sporty chic, perfetti per una giornata all’aria aperta, in metropoli o in campagna. Lo sportwear firmato Lacoste punta su un tecnicismo dal sapore fresco ed aristocratico: mentre giacche tecniche, squadrate ed impermeabili, si alternano a lunghe maglie oversize, una serie di look più ricercati e femminili, fatti camicie alla marinara che scendono su fluide gonne valorizzano il senso di un’eleganza disinvolta tipica della raffinatezza di un club house degli anni Trenta. Rigore e libertà di movimento caratterizzano così la nuova collezione Lacoste, amante della natura anche nella scelta cromatica che esplora tutte le tonalità vegetali dalle più intense alle più tenui, con l'inconfondibile rosso che sfuma nel bordeaux fino a sfociare nel marrone.