La sposa in fiore di Atelier Aimée Montenapoleone

E’ un giardino all’italiana lo sfondo della collezione Atelier Aimée Montenapoleone, dove romantiche spose fioriscono come boccioli freschi e multicolore.



Una passerella decisamente all’insegna del Made in Italy, di quel DNA artigianale, di quel tocco delicato capace di trasformare fiori in ricami meticolosi, applicati all’organza, in fantasie dal sapore primaverile, in pizzi macramè che velano, e svelano, le giovani promesse nel giorno tanto atteso.



Amore per il gusto e la femminilità, passione per ogni dettaglio, che si riflettono nel neoromanticismo delle nuance dall’avorio al rosso, dall’azzurro al rosa.



Audaci scollature su front e back, richiami alla corsetteria e abiti corti sono sinonimo di un animo che, seppur gentile, conserva la sicurezza e la padronanza di sé di una donna contemporanea.

Una complessità perfettamente interpretata, che veste a pennello ogni ragazza in cerca dell’abito dei suoi sogni.